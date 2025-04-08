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وزير خارجية إيران: الاتفاق ممكن في حال أتى الأميركيون الى المحادثات "بإرادة حقيقية"

أخبار دولية
2025-04-08 | 06:52
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وزير خارجية إيران: الاتفاق ممكن في حال أتى الأميركيون الى المحادثات &quot;بإرادة حقيقية&quot;
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وزير خارجية إيران: الاتفاق ممكن في حال أتى الأميركيون الى المحادثات "بإرادة حقيقية"

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة ممكن في حال أظهرت "إرادة حقيقية" في المحادثات المقررة بين البلدين في عُمان أواخر الأسبوع، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
     
وقال عراقجي: "إذا جاء الجانب الأميركي إلى عمان بإرادة حقيقية فسنحقق نتائج"، مشدداً على أن هدف ايران الأساسي في هذه المفاوضات هو تحصيل حقوق الشعب الإيراني ورفع العقوبات.

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