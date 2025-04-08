الولايات المتحدة تقيل ممثلتها العسكرية في الناتو بسبب "انعدام الثقة"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إقالة ضابطة كبيرة كانت مكلفة بتمثيل الولايات المتحدة عسكريًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبررت القرار بفقدان الثقة في قدرتها على القيادة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث أقال تشاتفيلد "من منصبها كممثلة للولايات المتحدة في اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بسبب انعدام الثقة في قدرتها على القيادة".

,تشاتفيلد هي قائدة مروحية وعيّنت في المنصب في حلف شمال الأطلسي عام 2023.

وتأتي تنحيتها بعدما أقال ترامب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال تشارلز "سي كيو" براون من دون أي تفسير في شباط/فبراير، بعد أقل من عامين من تعيينه في المنصب الذي كان من المفترض أن يشغله لأربع سنوات.

وأعلن هيغسيث أيضًا إقالة الأدميرال ليزا فرانشيتي، وهي أول امرأة تقود البحرية، بالإضافة إلى نائب رئيس أركان القوات الجوية وثلاثة من كبار المحامين العسكريين.