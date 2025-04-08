العبسي يبحث في الاردن مع الملك عبدالله الثاني الوجود المسيحيّ في المنطقة

استقبل الملك الاردنيّ عبد الله الثاني في الاردن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور ولي العهدالأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اضافة الى المطرانين جاورجيوس الحداد، وياسر العياش، والأرشمندريت بولس نزها، والإيكونومس نبيل حدّاد.

وأكّد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء حرص الأردن على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع، وعلى أهمية الحفاظ على الوجود المسيحيّ في الشرق الأوسط.

واكد العبسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى دور الملك في دعم وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم.

وتوقف عند أهميّة دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينيّ.