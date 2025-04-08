فصائل سورية موالية لأنقرة تسحب حواجزها من منطقة عفرين

سحبت فصائل سورية موالية لأنقرة حواجزها من منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية لفرانس برس: "تمّ إلغاء الوجود العسكريّ والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام”.

وأوضح أنه سيُصار "خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها".

كما أوضح أنه "لا يمكن حاليا نقل (العناصر من) المقرات العسكرية من مناطق الشمال (السوري)، الى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق بسبب الاستهداف الاسرائيليّ المتكرر لها"، في إشارة الى غارات تشنّها اسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.