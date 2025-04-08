ماكرون: استئناف المساعدات الإنسانية الى غزة "أولوية الأولويات"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر هو "أولوية الأولويات".



وقال ماكرون في تصريحات من مدينة العريش المصرية القريبة من قطاع غزة إن الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه "وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".



وأضاف: "نطالب أولا باستئناف دخول المساعدات في أسرع وقت ممكن".

هذا ودان ماكرون استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة، بعد أسبوعين من مقتل 15 مسعفًا في رفح بجنوب القطاع بنيران إسرائيلية.



وشدد ماكرون على أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص "محاصر" ولا يمكن الحديث عنها كـ "مشروع عقاري".وقال: "لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعا عقاريا أو استحواذا على أراضٍ.. لما كانت الحرب اندلعت من الأساس".