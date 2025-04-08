وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب

أعلن مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وصل إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، في زيارة رسمية تستهدف التخطيط لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتوقعة للمملكة هذا الربيع.



وقال المصدر لـ"رويترز"، إن الأمير فيصل سيناقش أيضا الوضع في غزة والحوثيين في اليمن مع مسؤولي الحكومة الأميركية.



ولفت الى أن الزيارة كانت مقررة قبل إعلان الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر رسمي وصول الأمير فيصل إلى واشنطن لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.



ويخطط ترامب لزيارة السعودية في وقت مبكر من أيار، لتوقيع اتفاقية استثمار فيما ستكون أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، مع التخطيط أيضا للتوقف في كل من قطر والإمارات.