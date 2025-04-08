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وزير الطاقة الأميركي يتوقع تشديد العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق

أخبار دولية
2025-04-08 | 11:46
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وزير الطاقة الأميركي يتوقع تشديد العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق
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وزير الطاقة الأميركي يتوقع تشديد العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أنه يتوقع تشديد العقوبات على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها النووي.

وقال في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي: "بالتأكيد، أتوقع عقوبات مشددة للغاية على إيران، وآمل أن تدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي".

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