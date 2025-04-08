نتنياهو: الخيار العسكري حيال طهران لا مفر منه إذا طال أمد المفاوضات النووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخيار العسكري حيال طهران لا مفر منه إذا طال أمد المفاوضات النووية التي يجب أن تكون على الطراز الليبي.



واعتبر نتنياهو غداة إجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أميركي.



وأكد عزمه القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع الرهائن.



ورأى أن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، مشدداً على أن هذا الأمر يشكل خطرا على اسرائيل وأنها تعارضه.