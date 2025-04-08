إدارة ترامب تدرس شن ضربات على عصابات المخدرات في المكسيك

تدرس إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، شن ضربات بطائرات مسيرة على عصابات المخدرات في المكسيك لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وفق ما ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز.

ونقلت الشبكة تقريرها عن ستة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين في الجيش الأميركيّ ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات على دراية بالأمر.

وردا على التقرير، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينبوم إنّ بلادها سترفض رفضا قاطعا أي وجود عسكريّ أميركيّ أحادي الجانب في المكسيك، وأن مثل هذا العمل العسكريّ "لن يحل أي مشكلة".

ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة والمكسيك تجريان حوارًا جيدًا ومستمرًا بخصوص القضايا الأمنية.

وأكّدت أنها لا تعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مثل هذا العمل الأحادي الجانب.