غوتيريش: إسرائيل حوّلت غزة إلى ساحة قتل

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قطاع غزة أصبح "ساحة قتل”.

وانتقد إسرائيل بسبب منعها دخول المساعدات بدلًا من احترام "التزاماتها الصريحة" بتلبية حاجات السكان.

وقال غوتيريش للصحافيين: "مرّ أكثر من شهر كامل من دون وصول ذرة مساعدات إلى غزة. لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا سلع تجارية. ومع نضوب المساعدات، فتحت مجددا أبواب الرعب".