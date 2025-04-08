خطوط حمر ايرانية في المفاوضات مع واشنطن

استشهاد 19 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء على غزة

استشهاد 19 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء على غزة

ترامب ونتايناهو يؤكدان العمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة