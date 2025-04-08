عباس يطالب “حماس” بالكف عن إعطاء اسرائيل "أعذارًا" لمواصلة هجومها في غزة

طالب الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس حركة “حماس” بالكف عن إعطاء اسرائيل "اعذارًا" للاستمرار في هجومها في قطاع غزة.

واستأنفت اسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المدمر في 18 آذار بعد هدنة استمرت شهرين مع “حماس”.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحركة ان 58 شخصًا قتلوا في الساعات الـ24 الاخيرة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان “حماس” "بعدم الاستمرار في إعطاء الاحتلال أيّ أعذار للاستمرار في حرب الإبادة الجماعية".

ودعت الحركة الى "تحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطينيّ الرسميّ والمبادرات العربية، والتوقف عن اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة".

واعتبرت الرئاسة أن إسرائيل تستغل قضية الرهائن الاسرائيليين لدى حماس "لارتكاب المزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قُتلوا بشكل متعمد".

وشددت على وجوب "تجنيب شعبنا ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن، وجرح أكثر من 115 ألف مواطن".