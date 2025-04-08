عراقجي حذر ترامب من الخيار العسكريّ

حذّر وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، من التلويح بالخيار العسكريّ قبل المحادثات النووية، قائلا إنّ طهران لن تقبل أبدا "بالإكراه".

وفي مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست، كرّر عراقجي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية مفادها بأنّ التوصل إلى اتفاق سيكون ممكنًا إذا أبدت الولايات المتحدة حسن نية.

وكتب عراقجي: "للمضي قدما اليوم، علينا أولا أن نتفق على أنه لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكريّ ناهيك عن حل عسكريّ”.

وقال: "الأمة الإيرانية الفخورة، التي تعتمد حكومتي على قوتها للردع الحقيقيّ، لن تقبل أبدًا بالإكراه والفرض".