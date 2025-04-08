مباحثات إماراتية أردنية في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأكّد الوزيران الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.

كما بحث الصفدي والشيخ عبدالله تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وإنهاء ما تواجه من أزمات، ومنع توسعها.

وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله خلال لقائهما ضرورة تكاتف الجهود للتوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزت بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

كما بحثا سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكّد الوزيران الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق في شأن كافّة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.