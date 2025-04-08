قتلى في غارات أميركية على الحديدة في غرب اليمن

أعلن الحوثيون في اليمن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة على محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنيس الأصبحي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "4 شهداء و13 جريحًا إحصائية أولية لضحايا العدوان الأميركيّ السافر".

وكان الأصبحي أفاد في وقت سابق بسقوط قتيلين.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أفادت سابقًا بسقوط "شهداء وجرحى باستهداف العدو الأميركيّ مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك" بالحديدة.

ولفتت إلى أنّ فرق الدفاع المدنيّ هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ.

وأشارت المسيرة أيضًا إلى أنّ "عدوانًا أميركيًا استهدف شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين" في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، من دون مزيد من التفاصيل.