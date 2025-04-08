قيادي في “حماس”: من الضروري التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة

شدد قيادي في “حماس” لوكالة فرانس برس على "ضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار" في غزة.

ولفت الى استمرار التواصل مع الوسطاء من دون طرح أي اقتراح جديد في هذا المعنى.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسيّ لحماس لصحافية في فرانس برس: "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر الى ما لا نهاية، من الضروري تاليًا التوصل الى وقف لإطلاق النار".

واضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، وذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو الإثنين العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة.