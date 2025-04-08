مباحثات أميركية روسية في اسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء محادثات مع روسيا الخميس في اسطنبول في شأن استئناف بعض أنشطة سفارتيهما التي تم تقليصها بشكل كبير في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين: "في العاشر من نيسان، سيجتمع الوفدان الأميركيّ والروسيّ للمرة الثانية في اسطنبول في محاولة لإحراز تقدم على صعيد ضمان استقرار عمليات بعثتينا".

واضافت: "ليس هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست - على الإطلاق - مدرجة على جدول الأعمال".

ولفتت المتحدثة إلى أنّ "هذه المحادثات تركز فقط على عمليات سفارتينا، وليس على تطبيع العلاقات الثنائية في شكل عام، الامر الذي لا يمكن أن يحصل، كما سبق أن اعلنا، إلا في حال عاد السلام بين روسيا واوكرانيا".