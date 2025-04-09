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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى "تعزيز" تعدين الفحم في الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-04-09 | 01:01
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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى &quot;تعزيز&quot; تعدين الفحم في الولايات المتحدة
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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى "تعزيز" تعدين الفحم في الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية ترمي إلى تعزيز قطاع تعدين الفحم في البلاد، حيث تسعى واشنطن إلى زيادة إنتاج الكهرباء بأكثر من الضعف لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الكثير من للطاقة. 
     
وتنص هذه الأوامر التنفيذية على رفع القيود التنظيمية المفروضة على استخراج الفحم، وتعليق إغلاق العديد من محطات انتاج الطاقة العاملة بالفحم في جميع أنحاء البلاد.
   
 

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