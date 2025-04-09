الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى "تعزيز" تعدين الفحم في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-09 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى "تعزيز" تعدين الفحم في الولايات المتحدة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية ترمي إلى تعزيز قطاع تعدين الفحم في البلاد، حيث تسعى واشنطن إلى زيادة إنتاج الكهرباء بأكثر من الضعف لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الكثير من للطاقة.
وتنص هذه الأوامر التنفيذية على رفع القيود التنظيمية المفروضة على استخراج الفحم، وتعليق إغلاق العديد من محطات انتاج الطاقة العاملة بالفحم في جميع أنحاء البلاد.
أخبار دولية
تنفيذيا
"تعزيز"
تعدين
الفحم
الولايات
المتحدة
التالي
ترامب: نبرم "اتفاقات خاصة" مع كل دولة على حدة بشأن الرسوم الجمركية
الخارجية الاميركية: ويتكوف سيشارك في المباحثات مع إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-07
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"
أخبار دولية
2025-03-07
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"
0
أخبار دولية
2025-03-26
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لإصلاح النظام الانتخابيّ
أخبار دولية
2025-03-26
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لإصلاح النظام الانتخابيّ
0
أخبار دولية
2025-03-03
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصين
أخبار دولية
2025-03-03
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصين
0
أخبار دولية
2025-02-06
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر فيه مشاركة المتحولات جنسيًا في المسابقات الرياضية النسائية
أخبار دولية
2025-02-06
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر فيه مشاركة المتحولات جنسيًا في المسابقات الرياضية النسائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:21
الصين: لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية
أخبار دولية
04:21
الصين: لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية
0
أخبار دولية
03:59
بكين ترفض اتهامات "لا أساس لها" بمشاركة جنود صينيين في الحرب بأوكرانيا
أخبار دولية
03:59
بكين ترفض اتهامات "لا أساس لها" بمشاركة جنود صينيين في الحرب بأوكرانيا
0
أخبار دولية
03:51
روسيا: دمرنا 158 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في هجوم كبير ليلا
أخبار دولية
03:51
روسيا: دمرنا 158 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في هجوم كبير ليلا
0
أخبار دولية
03:33
الصين: لدينا "إرادة حازمة ووسائل وافية" لخوض حرب تجارية
أخبار دولية
03:33
الصين: لدينا "إرادة حازمة ووسائل وافية" لخوض حرب تجارية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-12
قائد الجيش الأوكراني: سنواصل القتال في كورسك طالما اقتضى الأمر
أخبار دولية
2025-03-12
قائد الجيش الأوكراني: سنواصل القتال في كورسك طالما اقتضى الأمر
0
أخبار لبنان
2025-03-30
الراعي في أحد المخلّع: صراعاتنا تنافس إرادة العيش معًا وتعطبها
أخبار لبنان
2025-03-30
الراعي في أحد المخلّع: صراعاتنا تنافس إرادة العيش معًا وتعطبها
0
آخر الأخبار
15:27
أهالي المبنى المستهدف في حوش تل صفية أخلوه قُبيل شنّ الغارة فلا إصابات
آخر الأخبار
15:27
أهالي المبنى المستهدف في حوش تل صفية أخلوه قُبيل شنّ الغارة فلا إصابات
0
حال الطقس
2025-02-27
طقس مستقرّ وبارد...
حال الطقس
2025-02-27
طقس مستقرّ وبارد...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
هوريكا في النسخة ٢٩ لبنان الصناعة والضيافة والاكل والسياحة!
تقارير نشرة الاخبار
14:37
هوريكا في النسخة ٢٩ لبنان الصناعة والضيافة والاكل والسياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان في المجموعة الاصعب ضمن كاس آسيا ٢٠٢٥ في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان في المجموعة الاصعب ضمن كاس آسيا ٢٠٢٥ في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العالم في مواجهة واشنطن مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العالم في مواجهة واشنطن مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
0
أخبار لبنان
14:23
ادوارد غبريال للـLBCI: هناك تطابق في المواقف بشأن الملفات المطروحة
أخبار لبنان
14:23
ادوارد غبريال للـLBCI: هناك تطابق في المواقف بشأن الملفات المطروحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الاحتلال الاسرائيليّ يستهدف الغرف الجاهزة في الجنوب... تكريس للمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الاحتلال الاسرائيليّ يستهدف الغرف الجاهزة في الجنوب... تكريس للمنطقة العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
٥٠٠ بنية تحتية عسكرية ومخازن سلاح عائدة لحزب الله عالجها الجيش
تقارير نشرة الاخبار
14:18
٥٠٠ بنية تحتية عسكرية ومخازن سلاح عائدة لحزب الله عالجها الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صندوق النقد للبنانيين: اقروا هذه القوانين قبل اجتماعات واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صندوق النقد للبنانيين: اقروا هذه القوانين قبل اجتماعات واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إحتمال التقارب الأميركي - الإيراني... صفعة من ترامب لنتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إحتمال التقارب الأميركي - الإيراني... صفعة من ترامب لنتنياهو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:10
وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد
أخبار لبنان
08:10
وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد
2
موضة وجمال
11:21
بعد تعرضها لحادث سير مروّع... وصيفة ملكة جمال لبنان تخرج عن صمتها (صورة)
موضة وجمال
11:21
بعد تعرضها لحادث سير مروّع... وصيفة ملكة جمال لبنان تخرج عن صمتها (صورة)
3
أمن وقضاء
06:22
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
أمن وقضاء
06:22
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
4
أخبار لبنان
09:47
رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
أخبار لبنان
09:47
رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
5
أخبار لبنان
00:51
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
أخبار لبنان
00:51
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
6
منوعات
13:46
الرئيس الأميركي ينتظر حفيده اللبناني الأول... وهذا جنس الجنين! (صور)
منوعات
13:46
الرئيس الأميركي ينتظر حفيده اللبناني الأول... وهذا جنس الجنين! (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
8
خبر عاجل
06:16
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية
خبر عاجل
06:16
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More