مصارد لرويترز: إدارة ترامب تعمل على استئناف بعض برامج المساعدات الخارجية

أفادت ستة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركت اليوم لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الخارجية.



وطلب القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيريمي لوين، وهو أيضا موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.



وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة، إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.