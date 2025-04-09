ارتفاع حصيلة انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان إلى 79 قتيلا

لقي 79 شخصا مصرعهم على الاقل وأصيب أكثر من 150 في انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات الثلاثاء، حيث يواصل عمّال الإنقاذ البحث عن ناجين.



وأعلن مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز للصحفيين في تحديث لعدد ضحايا الانهيار، أن "هناك 79 قتيلا".



وأضاف أن هناك "155 عملية نقل بسيارات إسعاف إلى مستشفيات مختلفة.



وتعهد قائلا: "ما دام هناك أمل سنبقى هنا. ما دام هناك أشخاص يبحثون عن أقاربهم" ليتم العثور عليهم.