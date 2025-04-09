إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة موقتا

أعلن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، أن بلاده مستعدة لاستقبال بشكل موقت فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.



وقال برابو إنه وجّه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا.