اصابات بهجوم بطائرات مسيرة روسية على مدن أوكرانية

أصيب 20 شخصا على الأقل بجروح جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء - الأربعاء مدنا عدة في أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.



وأعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك، عبر تطبيق تليغرام إصابة 14 شخصا في المدينة بعد ضرب مسيرات لمبان، أحدهم إصابته بليغة.



كما أعلن رئيس بلدية دنيبروبيتروفسك الواقعة جنوب شرق البلاد بوريس فيلاتوف، عن تضرر خمسة مبان شاهقة.



وأفاد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، أيضا عبر تليغرام بإصابة فتاة تبلغ 11 عاما مع والدتها وجدتها في كراماتورسك إثر "هجوم مكثف بطائرات مسيرة روسية".



وأصيب ثلاثة أشخاص أيضا بجروح جراء استهداف نحو عشرين طائرة مسيرة روسية مبان سكنية ومنشآت صناعية في خاركيف (شرق)، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي.



وفي روسيا، أعلن حاكم منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا اعتراض عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية، دون أن تتسبب في وقوع إصابات.