زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات شمال شرق تايوان الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما تسبب باهتزاز المباني في العاصمة تايبيه.



وقالت الهيئة الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق نحو 70 كيلومترا في مقاطعة ييلان، بالقرب من تايبيه.



وأفاد جهاز الإطفاء في ييلان لوكالة فرانس برس بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.