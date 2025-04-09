ترامب: سنعلن قريبا رسوما جمركية على واردات الأدوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن رسوم جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية.



وفي كلمة خلال حدث في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.