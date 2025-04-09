أميركا: مقترح المغرب يتعين أن يكون الأساس الوحيد لمحادثات الصحراء الغربية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات لحل النزاع حول الصحراء الغربية ينبغي أن تجري فقط على أساس خطة مغربية من شأنها منح المنطقة بعض الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.



وبحسب بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أخبر الوزير ماركو روبيو في اجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في واشنطن أن الخطوة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب في عام 2020 للاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة تظل سياسة أميركية.



وقالت بروس إن "الوزير أكدّ مجددا دعوة الرئيس ترامب الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".



وبحسب بروس، قال روبيو إن الاقتراح الذي قدمه المغرب لأول مرة في عام 2007 "جدي وموثوق وواقعي" و"الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".



وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".