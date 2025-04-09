الصين: لدينا "إرادة حازمة ووسائل وافية" لخوض حرب تجارية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن بكين لديها "إرادة حازمة" في خوض الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، على ما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء(شينخوا) بعد دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ رفعت التعرفة الإجمالية على الصين إلى 104%.



ونقلت شينخوا عن الوزارة تأكيدها أن الصين لديها "إرادة حازمة ووسائل وافية" "و"ستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية".