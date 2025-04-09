بكين ترفض اتهامات "لا أساس لها" بمشاركة جنود صينيين في الحرب بأوكرانيا

رفضت الصين اتهامات كييف، بأن "العديد" من المواطنين الصينيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، قائلة: "لا أساس لها على الإطلاق".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لبس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".