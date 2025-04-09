وكالة روسية: شويغو يبحث الأوضاع في الشرق الأوسط مع مسؤول عماني

أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المكتب السلطاني في سلطنة عُمان سلطان بن محمد النعماني ناقشا خلاله الأوضاع في الشرق الأوسط.



ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات في عُمان بعد أيام بهدف تخفيف التصعيد المرتبط ببرنامج طهران النووي. وعززت روسيا علاقاتها مع إيران في السنوات القليلة الماضية.