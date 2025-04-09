روسيا: قصف إيران لن يمهد الطريق للسلام

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قصف إيران لن يمهد الطريق لتحقيق السلام معها، مشيرة الى أن موسكو تأمل في أن تساعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في تجنب الأزمة.



وفي ردها على سؤال من "رويترز"، قالت زاخاروفا إن العالم سئم من التهديدات "التي لا تنتهي" لإيران وإن روسيا تدعم اتباع نهج عقلاني للنزاع بشأن برنامج طهران النووي.



ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة محادثات في سلطنة عمان في غضون أيام.