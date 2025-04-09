مسؤول بالادارة الاميركية: ويتكوف قد لا يذهب إلى عُمان إذا لم تكن المحادثات مباشرة

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية، أن فريق المبعوث الخاص ستيف ويتكوف أرسل رسائل تحث على إجراء محادثات مباشرة مع إيران عبر عُمان، وأنه إذا لم تكن المحادثات مباشرة، فقد لا يذهب إلى عُمان.

وأضاف: "من المرجح أن يسافر ويتكوف إلى طهران إذا دُعي".