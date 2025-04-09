مسعفون: استشهاد 26 في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلا بمدينة غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن ضربة إسرائيلية قتلت 26 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال في منزل بحي الشجاعية في مدينة غزة.



وذكر مسعفون أن عشرات أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق في الحي الواقع شرق المدينة.



وأضافوا أنهم يعتقدون أن هناك مفقودين ومحاصرين تحت الأنقاض وأن الضربة تسببت في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل في الجوار.



ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.