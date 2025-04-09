الجيش الإسرائيلي يعلن أن غارته على الشجاعية استهدفت قياديا في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "قياديا كبيرا من حماس" في غارة على مبنى في حي الشجاعية بمدينة غزة الأربعاء، أسفرت عن إستشهاد 20 شخصا على الأقل بحسب الدفاع المدني في القطاع.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن الضربة في الشجاعية، قال الجيش إنها "استهدفت قياديا كبيرا من حماس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات" من المنطقة، من دون ذكر اسمه.