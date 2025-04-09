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الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية الى 84%
أخبار دولية
2025-04-09 | 07:44
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الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية الى 84%
أعلنت الصين أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "نسبة الرسوم الجمركية الإضافية" سيتم "رفعها من 34% إلى 84%" اعتبارا من الخميس الساعة 12,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت غرينتش).
أخبار دولية
الصين
واشنطن
الرسوم الجمركية
السلع الأميركية
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