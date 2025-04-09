الدولار يتراجع أمام اليورو في ظل احتدام الحرب التجارية

تراجع الدولار متأثرا باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأميركي بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الصين التي أعلنت للتو عن رد جمركي جديد على رسوم واشنطن.



وبحلول الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,14% مقابل اليورو. وانخفض الدولار أيضا بنسبة 1,34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1,50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين.