الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تعرفات أولى ردا على رسوم ترامب

اعتمد الاتحاد الأوروبي أولى إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على مجموعة من المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن، بحسب ما كشفت المفوضية الأوروبية.



وتأتي هذه الإجراءات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في منتصف آذار.



ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون في بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها الرئيس الأميركي في الثاني من نيسان.