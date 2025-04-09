وزير الخزانة الأميركي: الرسوم الجمركية التي فُرضت تشكل "سقفا" إذا اختارت الدول الأخرى عدم الرد

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تشكل "سقفا" إذا اختارت الدول الأخرى عدم الرد، داعيا شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى التفاوض.



وقال بيسنت في كلمة أمام جمعية المصرفيين الأميركيين في واشنطن: "أعتقد أن ما لم يلاحظه كثيرون هو أن هذه الرسوم الجمركية تُمثل سقفا. إن لم ترد، فسيكون ذلك سقفا".