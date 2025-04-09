ترامب يدعو الى الهدوء: الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى "الهدوء" لأن كل شي سيكون "على ما يرام"، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية التي أطلقها وتداعياتها على الأسواق العالمية.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام. الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".