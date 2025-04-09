إيران تؤكد انفتاحها على استثمارات أميركية وترفض "محاولات تغيير النظام"

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران منفتحة على استثمارات أميركية لكنها تعارض أي محاولة لتغيير النظام، وذلك قبل محادثات نادرة بين البلدين تتناول برنامجها النووي.



ومن المقرر أن تجري طهران وواشنطن اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أربعة عقود، محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في سلطنة عمان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين أن هذه المحادثات ستكون "مباشرة" مع مسؤولين ايرانيين، في حين أكّدت طهران أنها "غير مباشرة".



وكشف بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن "المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لا يمانع وجود مستثمرين أميركيين في البلاد"، لكنه قال: "نعارض سياساتهم المضللة، وبينها المؤامرات ومحاولات تغيير النظام"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.