السعودية توقف آلاف المخالفين وتشدد إجراءات الدخول تمهيدا لموسم الحج

أوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحدّدت نهاية نيسان الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم أداء المناسك.



وأدى عشرات الآلاف من مخالفي الإقامة الحج العام الماضي بدون تصاريح حج رسمية، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى وسائل الراحة المخصصة لجعل الحج أقل صعوبة في ظل درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، بما في ذلك الخيام المكيّفة.



وأدى ذلك لوفاة 1301 شخص، بحسب الأرقام الرسمية، غالبيتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



ويحل موسم الحج هذا العام في الأسبوع الأول من حزيران حيث من المتوقع أنّ تتجاوز درجات الحرارة 50 مئوية في مكة المكرمة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الثلاثاء على منصة اكس أنّها "حدّدت الأحد 13 نيسان آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة في إطار الاستعداد لموسم الحج و29 نيسان 2025 موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين".



وأكّدت أن "البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية".



وحذّرت من أن "عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26,6 ألف دولار)، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين".



والسبت، أعلنت السعودية توقيف نحو 13 ألفا من مخالفي نظم الإقامة في أرجاء البلاد خلال أسبوع واحد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "خلال الفترة بين 27 آذار و2 نيسان بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18407 مخالفين منهم 12995 مخالفا لنظام الإقامة".



ولم تحدد الوزارة جنسيات المخالفين.