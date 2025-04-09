وزير الخزانة الأميركي يحذر الدول من التقارب التجاري مع الصين

حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول الأخرى من التقارب التجاري مع الصين للتعويض عن التعرفات الباهظة التي تفرضها الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك أشبه بخطوة "انتحارية".



وقال خلال لقاء مع جمعية المصرفيين الأميركيين في واشنطن إن الصين "تنتج وتنتج، وتغرق" الأسواق العالمية بالمنتجات، ما يؤدي الى تراجع أسعارها.



وردا على سؤال بشأن الدول الأوروبية التي قد تلجأ الى التقارب التجاري مع الصين، اعتبر الوزير أن ذلك "سيكون خطوة انتحارية".



وفي اللقاء نفسه، أكد بيسنت أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تشكل "سقفا" إذا اختارت الدول الأخرى عدم الرد، داعيا شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى التفاوض.

