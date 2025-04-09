بكين تدعو السياح الصينيين الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر إلى الولايات المتحدة

دعت الصين السياح من مواطنيها الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر الى الولايات المتحدة، بعدما زادت بكين تعرفاتها الجمركية على السلع الأميركية ردا على إجراءات مماثلة فرضها الرئيس دونالد ترامب.



وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية: "نظرا الى تدهور العلاقات التجارية الصينية الأميركية والوضع الأمني المحلي في الولايات المتحدة، ننصح السياح الصينيين بتقييم المخاطر بالكامل قبل السفر الى الولايات المتحدة".