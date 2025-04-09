وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لا تسعى الى حرب مع الصين

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة "لا تسعى الى حرب مع الصين"، لكنها ستتحرك لاحتواء "التهديدات" الصينية في القارة الأميركية.



وقال الوزير في اليوم الثاني من زيارته لبنما التي باتت قناتها في صلب النزاع بين الولايات المتحدة والصين: "نحن لا نسعى الى حرب مع الصين (...) ولكن معا، علينا أن نتجنب الحرب عبر احتواء تهديدات الصين في هذه المنطقة في شكل صلب وقوي".