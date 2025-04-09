وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.



وكشفت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف خمس كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.