أرامكو السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شركة أرامكو السعودية أعلنت 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز.



وذكرت الوكالة أنه تسنى اكتشاف حقول ومكامن للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في ستة حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي.

