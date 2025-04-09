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أرامكو السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز

أخبار دولية
2025-04-09 | 11:48
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أرامكو السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز
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أرامكو السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شركة أرامكو السعودية أعلنت 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز.

وذكرت الوكالة أنه تسنى اكتشاف حقول ومكامن للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في ستة حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي.

أخبار دولية

السعودية

أرامكو

نفط

غاز

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