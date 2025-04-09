العراق يوقّع مذكرة تفاهم مع "جي إي فيرنوفا" الأميركية لإنتاج 24 ألف ميغاواط من الكهرباء

وقّع العراق مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأميركية للطاقة مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الغازية المركّبة بما يناهز 24 ألف ميغاواط، وذلك خلال زيارة لوفد تجاري أميركي من أكثر من 60 شركة.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، بأن هذه "الخطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من البنوك العالمية".