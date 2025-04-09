ترامب يعلن وقفًا 90 يومًا للرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سمح بوقف موقت مدته 90 يومًا في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضًا نسبة الروسم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة تسري على الفور.