نتنياهو يلتقي الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في القدس

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) جون راتكليف في القدس، وفق ما أفاد بيان لمكتب نتنياهو.



وأورد البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مساء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع"، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لاحياء وقف اطلاق النار في غزة.