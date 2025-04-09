زيلينسكي: بكين تعلم أن موسكو تجند مواطنين صينيين للقتال في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بكين تعلم أن روسيا تجند مواطنين صينيين في أوكرانيا، مؤكدا أن كييف لديها تفاصيل عما لا يقل عن 155 مواطنا صينيا على الجبهة.



وقال زيلينسكي خلال إحاطة صحافية في كييف: "إن قضية الصينيين خطيرة. هناك 155 شخصا بأسمائهم وتفاصيل جوازات سفرهم، يقاتلون ضد الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية"، مؤكدا أن "بكين على علم بذلك".