ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.



وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".