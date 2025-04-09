ترامب يهدد مجددًا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا الأربعاء باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورًا رئيسيًا في ذلك.وأشار ترامب إلى أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.